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Эксперты обнаружили новый вид мобильного мошенничества

Эксперты обнаружили новый вид мобильного мошенничества
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Команда разработки автоматического определителя номера «Яндекса» рассказала газете «Известия» про новый вид мобильного мошенничества. Потенциальная уязвимость касается операционных систем Apple.

Пользователи iOS 17 получили возможность настраивать постер контакта — устанавливать любое изображение, а также указывать свои имя и фамилию, которые видят другие пользователи операционной системы. Именно этой функцией могут воспользоваться злоумышленники. Вместо имени и фамилии они могут написать любой текст: например, «Важный звонок из полиции» или «Служба безопасности банка». Так они подделывают привычные многим предупреждения от сервисов для определения номеров.

Специалисты команды разработки автоматического определителя номера «Яндекса» уже сообщили о сложившейся ситуации в компанию Apple и предложили решение для устранения потенциальной уязвимости iOS 17.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты предлагают проверять все сомнительные номера. Для этого нужно открыть информацию о таком номере в списке вызовов, нажать «Поделиться контактом» и выбрать «Проверить в Яндексе».

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