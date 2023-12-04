Эксперты обнаружили новый вид мобильного мошенничества

Команда разработки автоматического определителя номера «Яндекса» рассказала газете «Известия» про новый вид мобильного мошенничества. Потенциальная уязвимость касается операционных систем Apple.

Пользователи iOS 17 получили возможность настраивать постер контакта — устанавливать любое изображение, а также указывать свои имя и фамилию, которые видят другие пользователи операционной системы. Именно этой функцией могут воспользоваться злоумышленники. Вместо имени и фамилии они могут написать любой текст: например, «Важный звонок из полиции» или «Служба безопасности банка». Так они подделывают привычные многим предупреждения от сервисов для определения номеров.

Специалисты команды разработки автоматического определителя номера «Яндекса» уже сообщили о сложившейся ситуации в компанию Apple и предложили решение для устранения потенциальной уязвимости iOS 17.

Чтобы защититься от мошенников, специалисты предлагают проверять все сомнительные номера. Для этого нужно открыть информацию о таком номере в списке вызовов, нажать «Поделиться контактом» и выбрать «Проверить в Яндексе».