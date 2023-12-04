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Актёр, сыгравший Томми в The Last of Us, прокомментировал третью часть серии

Актёр, сыгравший Томми в The Last of Us, прокомментировал третью часть серии
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В недавнем интервью изданию Dexerto Джеффри Пирс, сыгравший Томми в The Last of Us и The Last of Us 2, рассказал про третью часть серии. По словам актёра, Naughty Dog ещё не начинала работать над триквелом.

Пирс подчеркнул, что предоставляет только ту информацию, которой он располагает. Актёр не сомневается, что третья часть будет, но когда — он не знает. Вдобавок актёр отметил, что не переживает за сценарий и в этом плане полностью доверяет Нилу Дракманну.

Когда Нил вручит мне сценарий, я буду верить, что он будет идеальным, потому что так было до сих пор. И когда это произойдёт и меня спросят о третьей части The Last of Us, я обязательно скажу, что не знаю, о чём речь.

Также Пирс отметил, что было бы здорово получить в триквеле больше играбельных персонажей, помимо Элли.

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