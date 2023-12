Звезда God of War Кристофер Джадж вручит награду на The Game Awards 2023

Организаторы церемонии The Game Awards 2023 объявили, что в выставке примет участие актёр Кристофер Джадж, более известный по роли Кратоса в God of War (2018) и God of War Ragnarok. Он вручит одну из наград на подиуме — судя по всему, за лучшую актёрскую игру.

Ведущий Джефф Кили также шутливо отметил, что длительность The Game Awards 2023 будет зависеть от того, сколько актёр пробудет на подиуме. Тем самым продюсер напомнил о событиях TGA 2022, когда Кристофер Джадж получил статуэтку за лучшую актёрскую игру и пробыл у микрофона целых восемь минут, игнорируя намёки организаторов на скорейший уход со сцены.

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года, зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.