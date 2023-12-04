Больше половины России планируют обеспечить покрытием 5G
Издание ТАСС обратило внимание на слова заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко. Он заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях Российской Федерации, где проживает 60% населения России.
Как отметил Чернышенко, средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с.
Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения.
Также он отметил, что орбитальная группировка спутников РФ на геостационарных орбитах обновится, будут созданы и выведены на орбиту 19 космических аппаратов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что сделать всё это планируют к 2030 году.
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