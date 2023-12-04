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Больше половины России планируют обеспечить покрытием 5G

Больше половины России планируют обеспечить покрытием 5G
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Издание ТАСС обратило внимание на слова заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко. Он заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях Российской Федерации, где проживает 60% населения России.

Как отметил Чернышенко, средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с.

Средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с, при этом покрытие сетями 5G будет обеспечено на территориях, где проживает 60% населения.

Также он отметил, что орбитальная группировка спутников РФ на геостационарных орбитах обновится, будут созданы и выведены на орбиту 19 космических аппаратов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что сделать всё это планируют к 2030 году.

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