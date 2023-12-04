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«В каждом десятилетии должны быть свои 90-е»: Мэддисон — про сериал «Слово пацана»

Известный российский стример Илья Мэддисон в свойственной ему манере поиронизировал над популярностью сериала «Слово пацана».

35-летний Мэддисон вспомнил, как он якобы занимался подобным в подростковом возрасте, и порадовался, что сейчас это возвращается на российские улицы.

Круто, что такой серик сняли. Помню, когда я был в школе, вышел фильм «Бумер» и мы с пацанами стали ходить, выяснять отношения, забивать стрелки, *** (драки) устраивали. Одному парню даже шею сломали, и он стал инвалидом, а другому из травмата засадили, который кто-то у бати спёр, но никто не помер. За район тоже спрашивали, но в основном без повода — зарубы были чисто по приколу, чтоб быть как бандиты. Хорошо, никто не сел по итогу… И сейчас такая же тема поехала, ну и *** (отлично). В каждом десятилетии должны быть свои 90-е, мы русские люди.

Ранее Мэддисон раскритиковал рынок консольных игр на фоне ПК-гейминга, однако через несколько месяцев изменил свою позицию из-за высоких цен на комплектующие и слабую оптимизацию относительно версий для приставок.