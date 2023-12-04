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Когда выйдет первый трейлер GTA 6 (ГТА 6)

Долгожданный трейлер GTA 6 выйдет уже через 24 часа
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До выхода первого трейлера GTA 6 осталось всего 24 часа — дебютный ролик выйдет уже 5 декабря в 17:00 мск. Обычно в анонсирующем игру видео Rockstar Games ограничивается показом места действия и героев, однако есть надежда, что в этот раз авторы раскроют чуть больше деталей игры.

Про саму GTA 6 благодаря огромной утечке известно довольно много: главных героев будет двое, а в игре будут использоваться многие ролевые элементы из Red Dead Redemption 2. При этом сам город якобы будет меньше, чем мир в GTA 5: разработчики делают ставку на детализацию и насыщенность событий.

Выход Grand Theft Auto 6 ожидается в конце 2024 года или в начале 2025-го на PS5 и Xbox Series. Появится ли игра на ПК в один день с консолями – большой вопрос.

Следим за анонсом в отдельном материале
GTA 6 представят очень скоро: следим за анонсом Rockstar. LIVE
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