Игрок в Dota 2 признался в участии в подставных матчах. Он заработал всего 13 тысяч рублей

Российский киберспортсмен Илья LIL SORRY Далецкий опубликовал открытое письмо, в котором признался в участии в подставных матчах по Dota 2. При этом игрок смог заработать на этом лишь 13 тысяч рублей.

Всего игрок вспомнил больше 10 матчей, в которых он намеренно проигрывал ради заработка на ставках. К примеру, в первый раз он поставил 5 тысяч на своё поражение, однако противники оказались настолько слабыми, что он решил потерять деньги, но не давать им победу.

Единственный раз, когда Далецкий смог заработать — ему с тиммейтом заплатили по 13 тысяч рублей за отдачу first blood (первого убийства). При этом задачу случайно выполнил другой игрок, который ничего не знал о ставке.

Ещё один матч был закрыт на БК из-за подозрительного характера, а потом Далецкий провёл сразу шесть игр «на контору», но заработать почти не смог.

Мы «отработали» где-то 5-6 матчей. Не знаю, обманули меня или нет, но lilskrip сказал, что проставляла *** [ошибся] и не залил деньги, поэтому за этот турнир я получил казённые 5 тысяч рублей.

В завершении киберспортсмен отметил, что готов к дисквалификации и в таком случае завершит свою профессиональную карьеру. Если же наказания удастся избежать, Далецкий не намерен возвращаться к заработку на ставках.