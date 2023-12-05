Первый трейлер GTA 6 утёк раньше времени

В X (ранее Twitter) внезапно появился трейлер Grand Theft Auto 6. Согласно ему, игра выйдет только в 2025 году, а события действительно развернутся в современном Вайс-Сити.

Из ролика также становится понятно, что Rockstar не стала значительно менять фундаментальные детали игры после прошлогодней утечки: одной из главных героев действительно станет девушка Луция — скорее всего, будет ещё и второй играбельный персонаж, но уже мужчина.

Ролик GTA 6 также подтвердил название игры — Grand Theft Auto VI. Ранее Rockstar Games называла игру просто «следующая Grand Theft Auto», из-за чего многие переживали, что у игры может быть другое название.

В остальном трейлер, особенно в таком плохом качестве, не раскрыл много информации. Ждём официальную премьеру.