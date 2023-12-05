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Вышел геймплейный трейлер роглайк-режима No Return в ремастере The Last of Us 2

Вышел геймплейный трейлер роглайк-режима No Return в ремастере The Last of Us 2
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Sony выпустила ролик игрового процесса режима No Return для ремастера The Last of Us 2. В видео показали, как Томми, Элли, Эбби, Дина и другие герои из игры сражаются с различными врагами.

Ещё в видео показали разные виды оружия и локации.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

В No Return геймеры должны будут как можно дольше прожить в схватках с врагами на различных локациях из основной игры. В конце каждой секции фанатов ждёт битва с боссом.

Ещё ремастер The Last of Us 2 предложит улучшенную графику, поддержку функций геймпада DualSense, ускоренные загрузки и прочее.

Обновлённая версия The Last of Us 2 поступит в продажу уже 19 января и выйдет только на PS5. Владельцы базовой игры смогут обновиться до ремастера за $ 10 (около 800 рублей).

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