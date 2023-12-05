Разработчики The Day Before обратились к игрокам

Студия Fntastic, которая разрабатывает The Day Before, опубликовала своё обращение к геймерам.

В сообщении команды сказано, что они делали игру и для тех, кто ждёт её, и для тех, кто с недоверием относится к проекту. Студия лояльна ко всей критике. Fntastic попросила прощения за слабую рекламную компанию The Day Before. Команда поблагодарила всех за поддержку, в частности волонтёров игры.

Fntastic также обратила внимание на высказывание о том, что они мошенники и крадут ассеты. Студия попросила не обвинять их в этом, так как это абсолютная ложь.

The Day Before выходит в раннем доступе на ПК 7 декабря. Релиз в России состоится в 21:00 мск. Пока игра доступна только на ПК, но со временем выйдет и на консолях.