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Rockstar показала официальный логотип GTA 6

Rockstar показала официальный логотип GTA 6
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На фоне вышедшего трейлера GTA 6 логотип игры затерялся из инфополя, но всё же он был официально представлен Rockstar в конце ролика. Лого выполнен в цветах Вайс-Сити, и на нём можно увидеть римскую цифру VI, символизирующую новую номерную главу в истории франшизы.

Напомним, что в игре будет два главных героя — Джейсон и Люсия. А действие игры развернётся в вымышленном штате Леонида, где есть город Вайс-Сити.

Релиз ожидается в 2025 году на PS5 и Xbox Series. На ПК, скорее всего, тайтл доберётся лишь через год или два. Предыдущая часть GTA также выходила изначально на консоли и лишь позже добралась и до ПК.

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