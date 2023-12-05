По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», российский фильм «Ванлав» попал в лонг-лист премии «Оскар». Режиссёром ленты выступила Варя Яковлева.

Отмечается, что лента прошла квалификационный отбор премии «Оскар» в категории «Анимационный короткометражный фильм».

Фильм рассказывает о девушке, которая, оставаясь один на один с непрошеными агрессивными гостями в собственном доме, из жертвы превращается в хищницу и даёт отпор своим обидчикам. Прошлый короткометражный мультфильм Яковлевой, «Жизнь-паскуда», также вошёл в лонг-лист премии Киноакадемии за 2022 год.

Шорт-лист этого года будет объявлен 21 декабря, а номинанты станут известны 23 января 2024 года. 96-й «Оскар» пройдет в Dolby Theatre 10 марта 2024 года.