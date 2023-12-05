«Слишком много гигантских задниц»: звезда GTA 5 Нед Люк — о трейлере GTA 6

Актёр Нед Люк, исполняющий роль Майкла Таунли в Grand Theft Auto 5, посмотрел первый трейлер GTA 6 на своей трансляции на Twitch и поделился впечатлениями. Знаменитый артист заявил, что ролик его удивил своей графикой, анимацией и остальными элементами.

Видео доступно на YouTube-канале Dan Allen Gaming. Права на видео принадлежат Неду Люку.

Однако кое-что его расстроило — количество людей с «гигантскими задницами». По его словам, в Майами, который послужил основой для Вайс-Сити, очень много худых людей, однако Rockstar в ролике сделала упор именно на полных персонажей.

Меня поразило, насколько большие задницы в игре. В трейлере слишком много гигантских задниц, почти все — у женщин, они просто гигантские! Меня это удивило, ведь в Майами есть люди с задницами поменьше, но посмотрим.

GTA 6 выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.