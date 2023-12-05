GTA 6 будут продавать в России?

Rockstar Games ночью официально представила новую Grand Theft Auto, однако на многие вопросы компания не ответила. Мы лишь знаем, что игра выйдет в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Но будет ли она, например, продаваться в России?

К сожалению, Rockstar Games ушла из России весной 2022 года, поэтому официально GTA 6 в России продаваться не будет — по крайней мере, если компания не решит вернуться, на что предпосылок сейчас совершенно нет.

Однако в целом GTA 6 продаваться в России, конечно же, будет: розница привезёт диски — если повезёт, это случится или в день выхода, или незадолго после. Любители цифровых версий игр также без проблем смогут приобрести игру в других регионах: Турции, Польше, Великобритании или США.