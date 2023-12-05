В Бразилии приняли закон, который написала нейросеть ChatGPT

В правительстве бразильского города Порту-Алегри (население 1,3 млн человек) приняли и одобрили законопроект, текст которого был полностью сгенерирован через нейросетевой чат-бот ChatGPT.

Официально автором проекта был член горсовета Рамиро Росарио. Он дал ИИ задачу написать закон, позволяющий не брать плату за замену счётчика воды, если предыдущий прибор измерения был украден.

В ответ ChatGPT дал развёрнутый ответ на восемь статей с законодательным основанием, который Росарио отправил в аппарат совета без изменений. Текст прошёл все проверки, закон был одобрен — только после этого автор признался мэру и коллегам, что написал его не сам.

Росарио заявил, что хотел показать всем, на что способна нейросеть, а также отметил, что вряд ли смог добиться результата, если бы раскрыл авторство ChatGPT раньше. Его коллеги, в свою очередь, назвали прецедент опасным и призвали обсудить роль ИИ в государственной политике.