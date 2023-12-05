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Представлен новый флагманский смартфон OnePlus 12 с OLED-экраном 6,82 дюйма и 4 камерами

Представлен новый флагманский смартфон OnePlus 12 с OLED-экраном 6,82 дюйма и 4 камерами
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Китайская компания One Plus провела презентацию своего нового флагманского смартфона: OnePlus 12 получил несколько отличных камер для съёмки, новый экран и беспроводную зарядку, от которой отказывались в предыдущем поколении.

По дизайну новый телефон немного отличается от One Plus 11, но сохранил все его основные особенности. Наибольшее обновление получило оборудование для съёмки фото и видео: помимо основной камеры на 50 МП, «фронталки» на 32 МП и широкоугольной на 48 МП, смартфон впервые получил перископический объектив с 3-кратным увеличением на 64 МП.

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One Plus 12 оснащён OLED-экран QHD+ с диагональю 6,82 дюйма и подсветкой до 4 500 нит. В качестве процессора был выбран популярный и эффективный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а размер батареи составил 5 400 мАч — это намного больше, чем было в One Plus 11. Так же смартфон снова получил беспроводную зарядку и быструю проводную (на 100 Вт).

Смартфон уже доступен в Китае по цене от 4,3 тыс. юаней (около 55 тыс. рублей). Релиз на глобальном, в том числе и на российском рынке, ожидается в начале 2024 года.

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