Фанаты считают, что в GTA 6 нельзя будет сразу исследовать весь штат — в духе San Andreas

Геймеры продолжают обсуждать анонс GTA 6 и выдвинули теорию, согласно которой в игру могут вернуть механику из прошлых частей.

Пользователь Reddit под ником RudraRousseau обратил внимание, что на постере игры главная героиня носит на ноге полицейский браслет для отслеживания местоположения преступников.

Фото: Reddit

Затем он вспомнил, что в GTA: San Andreas главный персонаж Си-Джей находился под подпиской о невыезде, а при попытке попасть в другие части штата появлялись полицейские с самым высоким уровнем розыска. Вероятно, Rockstar хочет вернуть эту механику в игру, чтобы игроку было трудно исследовать недоступную часть карты.

За неполные сутки трейлер GTA 6 только на официальном YouTube-канале просмотрели более 70 млн раз.