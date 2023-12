Топ-10 лучших сериалов 2023 года назвал агрегатор IMDb

Портал IMDb составил список самых лучших ТВ-сериалов уходящего года, которые вызвали наибольшее обсуждение и положительную реакцию среди пользователей.

Первое место заняла адаптация видеоигры The Last of Us, второе — мини-сериал «Асока» по вселенной «Звёздных войн». Третья строчка в топе досталась финальному сезону «Наследников».

Топ-10 сериалов 2023 года от iMDB:

«Одни из нас» «Асока» «Наследники» «Чёрное зеркало» «Мандалорец» «Ван Пис» «Падение дома Ашеров» «Тед Лассо» «Медведь» «Поколение «Ви»

Ранее стало известно, что съёмки второго сезона сериала по The Last of Us, основанные на сюжете второй игры, стартуют 12 февраля. В зависимости от действий сценаристов шоу будет продолжаться от трёх до пяти сезонов.