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Discord представил большое обновление для мобильной версии с поиском и новой навигацией

Discord представил большое обновление для мобильной версии с поиском и новой навигацией
Аудио-версия:
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Мессенджер Discord получит глобальное обновление версии для мобильных устройств — теперь приложение будет резко отличаться от ПК-версии, а также получит ряд новых функций.

Прежде всего будут обновлены вкладки навигации — сервера и личные переписки получат отдельные кнопки на панели. По клику на иконку «Вы» можно будет изменить профиль и настройки.

Фото: The Verge

Также появилась новая глобальная функция поиска по личным сообщениям, которая перебирает сразу все переписки, контакты, вложения и другие файлы (раньше это можно было сделать только в рамках отдельного чата).

По словам разработчиков, обмен приложения, загрузка и работа приложения теперь будет быстрее и удобнее. Время открытия Discord на Android и iOS сократится на 55% и 43% соответственно.

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