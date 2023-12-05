Discord представил большое обновление для мобильной версии с поиском и новой навигацией

Мессенджер Discord получит глобальное обновление версии для мобильных устройств — теперь приложение будет резко отличаться от ПК-версии, а также получит ряд новых функций.

Прежде всего будут обновлены вкладки навигации — сервера и личные переписки получат отдельные кнопки на панели. По клику на иконку «Вы» можно будет изменить профиль и настройки.

Фото: The Verge

Также появилась новая глобальная функция поиска по личным сообщениям, которая перебирает сразу все переписки, контакты, вложения и другие файлы (раньше это можно было сделать только в рамках отдельного чата).

По словам разработчиков, обмен приложения, загрузка и работа приложения теперь будет быстрее и удобнее. Время открытия Discord на Android и iOS сократится на 55% и 43% соответственно.