Для EA Sports FC 24 представили зимний патч с важнейшими изменениями геймплея

Electronic Arts выпустила новый выпуск «Полевых заметок», в котором рассказал о грядущих изменениях в EA Sports FC 24. Совсем скоро авторы выпустят шестой патч со множеством изменений, включая обновление множества лиц футболистов, новогоднее главное меню и зимние ивенты в режиме Ultimate Team.

Но главные изменения патча произойдут в игровом процессе. Разработчики решили ослабить популярные игровые стили «Прицельный удар» и «Мощный удар головой» — игроки с этими перками оказывались уж слишком сильными на поле. Кроме того, авторы внесут изменения в схемы с тремя и пятью защитниками, чтобы фланговые игроки не успевали возвращаться в защиту так быстро, как раньше.

Игровой процесс в центре поля также претерпит изменения: теперь футболисты не будут опекать друг друга так рьяно, предпочитая более свободную формацию. Разработчики хотят добиться того, чтобы игра в центре поля стала куда реалистичнее и доступнее, чем раньше.

Наконец, авторы снизят прессинг нападающих у бровок, уменьшат ручную скорость перемещения голкиперов, а максимальная скорость рывка станет чуть ниже. С полным списком изменений грядущего патча можно ознакомиться на официальном сайте EA Sports FC 24.