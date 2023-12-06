Valve признала, что волна банов в CS 2 была вызвана ошибкой, и начала снимать блокировки

Компания Valve прокомментировала жалобы игроков в Counter-Strike 2 на несправедливые блокировки аккаунтов, полученные днём 5 декабря. Выяснилось, что система VAC после патча работала неправильно.

Сейчас разработчики трудятся над исправлением ситуации:

Вчерашнее обновление по ошибке вызвало волну блокировок в игре. Мы исправили эту проблему и сейчас работаем над тем, чтобы снять баны.

Днём вторника пользователи стали массово жаловаться на VAC-блокировки. По некоторым подсчётам, пострадали более 200 человек, после этого их количество продолжило расти.

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Ранее Valve по ошибке заблокировала аккаунт со скинами для CS 2 на общую сумму более $ 1,5 млн (около 150 млн рублей). Спустя несколько дней трейдера разбанили.