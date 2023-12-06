Трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым роликом по игре за первые 24 часа

Вышедший вчера первый трейлер GTA 6 действительно можно назвать успешным. Ролик поставил сразу несколько рекордов и показал какие-то невероятные цифры. Впрочем, от трейлера одной из самых ожидаемых игр вряд ли можно было ожидать меньшего.

За 24 часа после выпуска ролик набрал 91 млн просмотров на официальном канале Rockstar Games. Трейлер стал самым просматриваем роликом по какой-либо игре за указанный период.

Более того, видео также стало самым просматриваемым не музыкальным роликом на YouTube за первые сутки после выпуска. Ранее рекорд принадлежат известному блогеру под ником MrBeast.

На данный момент у трейлера 96 млн просмотров и 8,8 млн лайков. Эти показатели наверняка еще вырастут до конца недели.

Фото: YouTube

GTA 6 выйдет в 2025 году сначала только для PS5 и Xbox Series. До ПК тайтл доберётся позже.