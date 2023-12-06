Стартовала предзагрузка игры Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару»

Для всех владельцев предзаказов Avatar: Frontiers of Pandora стартовала предзагрузка игры. Загрузить игру уже можно на всех платформах, на которых тайтл будет доступен. Такая же возможность есть и у подписчиков Ubisoft+.

Отмечается, что на ПК игра весит 78 ГБ.

Avatar: Frontiers of Pandora — шутер, который разворачивается во вселенной фильмов Джеймса Кэмерона. В игре предстоит взять на себя роль члена племени на'ви и противостоять людям из RDA, чтобы защитить Пандору. Арсенал предложит использовать огнестрельное оружие, луки, оружие рукопашного боя и другое. Также можно будет летать на банши.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры появятся сегодня в 17:00 мск.