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Стартовала предзагрузка игры Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару»

Стартовала предзагрузка игры Avatar: Frontiers of Pandora по «Аватару»
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Для всех владельцев предзаказов Avatar: Frontiers of Pandora стартовала предзагрузка игры. Загрузить игру уже можно на всех платформах, на которых тайтл будет доступен. Такая же возможность есть и у подписчиков Ubisoft+.

Отмечается, что на ПК игра весит 78 ГБ.

Avatar: Frontiers of Pandora — шутер, который разворачивается во вселенной фильмов Джеймса Кэмерона. В игре предстоит взять на себя роль члена племени на'ви и противостоять людям из RDA, чтобы защитить Пандору. Арсенал предложит использовать огнестрельное оружие, луки, оружие рукопашного боя и другое. Также можно будет летать на банши.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Обзоры появятся сегодня в 17:00 мск.

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