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Аналитики назвали самые популярные смартфоны в третьем квартале 2023 года

Аналитики назвали самые популярные смартфоны в третьем квартале 2023 года
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Аналитическое агентство Counterpoint Research составило рейтинг самых продаваемых смартфонов во всём мире за период с июля по сентябрь 2023 года. Лидером списка стал Phone 14 от Apple.

На втором месте оказался iPhone 14 Pro Max, а на третьем — iPhone 14 Pro. Следом идут iPhone 13 и Samsung Galaxy A14. Что интересно, iPhone 13 — самое устаревшее устройство в списке, сохранившее четвёртое место, поскольку его возросшая доступность привела к росту продаж. Доля Индии в мировых продажах iPhone 13 в третьем квартале 2023 года составила 14% по сравнению со всего 7% в третьем квартале 2022 года.

Смартфон iPhone 14 поступил в продажу ещё осенью 2022 года. Несмотря на это, гаджет продолжает удерживать лидирующую позицию в мировом рынке уже в третьем квартале подряд.

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