В школах России запретили использовать смартфоны

По информации ТАСС, Госдума на пленарном заседании поддержала поправку о запрете использования смартфонов и планшетов с сим-картами на уроках даже в образовательных целях.

Использовать смартфон можно будет только в экстренных случаях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. В иных случаях гаджет запрещён.

Примечательно, что в изначальной редакции законопроекта, принятой Госдумой в ноябре, речь шла о том, что использование средств связи на уроках допускается в учебных целях. В итоге в Госдуме решили ограничить и использование в образовательных целях.

В законе «Об образовании в РФ» предлагается прописать, что школьники не должны «пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий». Внести поправку, которая предусмотрит запрет телефонов на уроках, предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.