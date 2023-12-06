Звезда The Last of Us Педро Паскаль стал самым популярным актёром 2023 года на IMDb
Самый популярный сайт о кино IMDb представил список самых популярных актёров 2023 года. Администрация опубликовала топ самых посещаемых страниц артистов за последние 11 месяцев, лидером которого стал Педро Паскаль — звезда The Last of Us и «Мандалорца».
На втором месте оказалась Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в «Асоке» и недавнем аниме-сериале «Скотт Пилигрим жмёт на газ». Замкнула тройку Ана де Армас, которая лидировала в 2022 году. В десятку также вошли Дженна Ортега («Уэнсдей»), Белла Рамзи (The Last of Us), Марго Робби («Барби») и Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).
Самые популярные актёры 2023 года на IMDb
- Педро Паскаль
- Мэри Элизабет Уинстэд
- Ана де Армас
- Дженна Ортега
- Белла Рамзи
- Марго Робби
- Ребекка Фергюсон
- Кэти Сакхофф
- Карла Гуджино
- Киллиан Мёрфи
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