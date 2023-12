Звезда The Last of Us Педро Паскаль стал самым популярным актёром 2023 года на IMDb

Самый популярный сайт о кино IMDb представил список самых популярных актёров 2023 года. Администрация опубликовала топ самых посещаемых страниц артистов за последние 11 месяцев, лидером которого стал Педро Паскаль — звезда The Last of Us и «Мандалорца».

На втором месте оказалась Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в «Асоке» и недавнем аниме-сериале «Скотт Пилигрим жмёт на газ». Замкнула тройку Ана де Армас, которая лидировала в 2022 году. В десятку также вошли Дженна Ортега («Уэнсдей»), Белла Рамзи (The Last of Us), Марго Робби («Барби») и Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»).

Самые популярные актёры 2023 года на IMDb

Педро Паскаль Мэри Элизабет Уинстэд Ана де Армас Дженна Ортега Белла Рамзи Марго Робби Ребекка Фергюсон Кэти Сакхофф Карла Гуджино Киллиан Мёрфи