«Оппенгеймер» и «Барби» стали самыми популярными фильмами 2023 года на IMDb
Самый популярный сайт о кино IMDb опубликовал список самых популярных фильмов 2023 года. Администрация сервиса составила топ-10 картин, на страницы которых пользователи заходили чаще всего.
Лидером топа стал "Оппенгеймер" — картина Кристофера Нолана сумела обойти сверхпопулярную "Барби" Гретты Гервиг. На третьем месте оказались "Стражи Галактики 3" — единственный успешный фильм Marvel в уходящем году.
В десятку также вошли «Русалочка», «Джон Уик 4», «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и хоррор «Пять ночей с Фредди».
Самые популярные фильмы 2023 года на IMDb
- «Оппенгеймер»
- «Барби»
- «Стражи Галактики 3»
- «Русалочка»
- «Джон Уик 4»
- «Братья Супер Марио в кино»
- «Пять ночей с Фредди»
- «Человек-паук: Паутина вселенных»
- «Убийцы цветочной луны»
- «Флэш»
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