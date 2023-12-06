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«Оппенгеймер» и «Барби» стали самыми популярными фильмами 2023 года на IMDb

Самый популярный сайт о кино IMDb опубликовал список самых популярных фильмов 2023 года. Администрация сервиса составила топ-10 картин, на страницы которых пользователи заходили чаще всего.

Лидером топа стал "Оппенгеймер" — картина Кристофера Нолана сумела обойти сверхпопулярную "Барби" Гретты Гервиг. На третьем месте оказались "Стражи Галактики 3" — единственный успешный фильм Marvel в уходящем году.

В десятку также вошли «Русалочка», «Джон Уик 4», «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и хоррор «Пять ночей с Фредди».

Самые популярные фильмы 2023 года на IMDb