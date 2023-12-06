Для EA Sports FC 24 вышел шестой патч c большими изменениями в игровом процессе

Спустя сутки после анонса Electronic Arts выпустила шестой патч для EA Sports FC 24. Зимнее обновление внесло серьёзные изменения в игровой процесс футбольного симулятора, а также добавило множество лиц футболистов и новогоднее главное меню.

Так, авторы ослабили популярные игровые стили «Прицельный удар» и «Мощный удар головой» — спортсмены с этими перками оказывались уж слишком сильными на поле. Кроме того, изменения коснулись и схем с тремя и пятью защитниками, чтобы фланговые игроки не успевали возвращаться в защиту так быстро, как раньше.

Игровой процесс в центре поля также стал немного другим: теперь футболисты не будут опекать друг друга так рьяно, предпочитая более свободную формацию. Разработчики хотят добиться того, чтобы игра в центре поля стала куда реалистичнее и доступнее, чем раньше.

Наконец, авторы снизили прессинг нападающих у бровок, уменьшили ручную скорость перемещения голкиперов, а максимальная скорость рывка стала чуть ниже. С полным списком изменений патча можно ознакомиться на официальном сайте EA Sports FC 24 или в самой игре на русском языке.