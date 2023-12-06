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«Умка», «Простоквашино» и другие: в Okko бесплатно добавили 2000 классических мультиков

Культовые советские мультфильмы стали доступны полностью бесплатно
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В каталоге онлайн-кинотеатра Okko появилось больше двух тысяч мультфильмов и эпизодов мультсериалов «Союзмультфильма». В их число входит как советская классика, так и новые проекты студии.

Среди них «Умка», «Малыш и Карлсон», «Простоквашино», «Котёнок по имени Гав», «Приключения Пети и Волка», «Лудлвилль», «Ну, погоди! Каникулы» и много других.

Вместе с онлайн-кинотеатром Okko мы решили сделать новогодний подарок нашей аудитории. Зрители всех возрастов знают, любят и доверяют мультгероям «Союзмультфильма», и эта замечательная традиция не меняется с течением лет: из года в год ленты киностудии занимают высокие позиции в топах и рейтингах.

Отмечается, что мультфильмы доступны для просмотра и без наличия действующей подписки.

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