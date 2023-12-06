Японский фильм «Идеальные дни» Вима Вендерса выйдет в России 1 февраля

Кинокомпания A-One Films объявила о дистрибуции фильма «Идеальные дни» в Россию. Лента выйдет в нашей стране уже 1 февраля — посмотреть её можно будет с официальным дубляжом в большинстве кинотеатров РФ.

Видео доступно на YouTube-канале The Match Factory. Права на видео принадлежат The Match Factory.

Фильм «Идеальные дни» рассказывает историю пожилого японца, который работает уборщиком общественных туалетов Токио. Главный герой старается находить удовольствие в повседневных мелочах, даже несмотря на свою работу и уже немолодой возраст.

Лента получил награду за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале (Кодзи Якусё) и представит Японию на «Оскаре» в категории «Лучший иностранный фильм». Снял картину немецкий режиссёр Вим Вендерс, известный по «Небу над Берлином».