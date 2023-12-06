Умерла Наталья Богомолова, художник «Винни-Пуха», «Простоквашино» и других мультфильмов

6 декабря шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков сообщил, что советский и российский художник-мультипликатор Наталья Богомолова скончалась в возрасте 83 лет. По данным СМИ, в ноябре она повредила шейку бедра во время падения и организм не справился с тяжёлыми последствиями травмы.

Сегодня ушла Наталья Эдуардовна Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации.

За свою карьеру Богомолова поработала более чем над 200 мультфильмами. Среди них «Винни-Пух», «Дед Мороз и лето», «Бобик в гостях у Барбоса», «Котёнок по имени Гав», «Баба-Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист», «Жил-был пёс», «Королевский бутерброд» и другие.

В 2012 году Наталья Богомолова получила звание заслуженного художника России. Также она была выдвинута на получение второй Национальной анимационной премии «Икар».