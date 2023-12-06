Пользователи назвали самые неприятные поломки смартфонов

Компания Allstate Protection Plans опросила жителей США и выявила самые неприятные поломки смартфонов. 34% респондентов ответили, что больше всего хотят избежать проблем с экраном устройства.

Журналисты отметили, что 54% опрошенных американцев предпочитают смотреть фильмы и сериалы на смартфоне. Из-за этого владельцы смартфонов так сильно и переживают за сохранность дисплея. 19% респондентов заявили, что особые неприятности вызывают проблемы с интернетом и Wi-Fi.

13% опрошенных жителей страны назвали поломку сенсорного дисплея, а 11% — сколы на корпусе девайса и повреждённый порт зарядки. На шестом месте расположился вариант ответа с поломкой устройства из-за контакта с водой — его назвали только 10% респондентов.