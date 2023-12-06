Певица Тейлор Свифт обошла Путина, Барби и Альтмана и стала человеком года по версии TIME

Авторитетное издание TIme назвало человека 2023 года. Им стала популярнейшая американская певица Тейлор Свифт — обладательница многочисленных «Грэмми» и других наград — за вклад в музыкальную индустрию.

33-летняя артистка обошла в рейтинге президента России Владимира Путина, главу компании OpenAI Сэма Альтмана, весь бренд Барби, председателя КНР Си Цзиньпина и многих других оппонентов.

В издании отметили, что она не только оказывает влияние на музыкальную индустрию, но и недавно стала одним из важных игроков в мире кино. Её концертный тур The Eras Tour превратили в полнометражный фильм, который собрал в прокате около $ 250 млн без участия студий-мэйджоров.

Журнал Time публикует номер с главным человеком на обложке с 1927 года. Рейтинг возглавляет «человек, группа лиц или явление», которое оказало наибольшее влияние на заголовки прессы и общее мировое состояние в уходящем году. В издании не раз отмечали, что топ может возглавить как нечто положительное, так и заслуживающее порицания.