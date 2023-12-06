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Райан Рейнольдс — про утечки со съёмок «Дэдпула 3»

За последние несколько месяцев в Сети появилось множество фотографий со съёмок фильма «Дэдпул 3». Некоторые из кадров раскрывают зрителям интересные подробности о персонажах и событиях будущей ленты.

Теперь ситуацию прокомментировал исполнитель главной роли — Райан Рейнольдс. Актёр призвал СМИ и тематические веб-сайты воздержаться от публикации слитых фото до официальной премьеры картины.

Для нас важно снять новый фильм о Дэдпуле в реальных условиях, используя практические эффекты, а не прибегая к павильонам и цифровым технологиям.

О чём именно расскажет фильм, неизвестно. Главные роли в нём исполнят Райан Рейнольдс, Эмма Коррин, Морена Баккарин и другие. Хью Джекман вернётся к роли Росомахи.

Премьера «Дэдпула 3» намечена на 26 июля 2024 года — это будет единственный фильм Marvel в следующем году.