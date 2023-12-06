Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер сериала «Мастера воздуха» — наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана»

Вышел трейлер сериала «Мастера воздуха» — наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана»
Аудио-версия:
Комментарии

Apple представила полноценный трейлер мини-сериала «Мастера воздуха» — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Продюсерами шоу выступят культовый режиссёр Стивен Спилберг и оскароносный актёр Том Хэнкс. Премьера состоится уже 26 января на Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Мастера воздуха» основан на одноимённой книге Дональда Л. Миллера. В ней рассказывается о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией.

Авторы сериала хотят отразить психологическую и эмоциональную цену, которую заплатили молодые люди, помогая уничтожить Третий рейх. В актёрский состав вошли Остин Батлер («Элвис»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Дэвид Шилдс («Доктор Кто») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android