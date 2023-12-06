Реалити-шоу «Игра в кальмара» продлили на второй сезон

22 ноября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера реалити-шоу по «Игре в кальмара». Передача моментально возглавила рейтинг самых популярных проектов компании.

В связи с этим 6 декабря один из руководителей Netflix Брэндон Ригг подтвердил, что реалити-шоу Squid Game: The Challenge получит второй сезон. Ожидается, что он будет вдохновлён продолжением оригинального сериала, которое должно увидеть свет в 2024 году.

Напомним, в Squid Game: The Challenge приняли участие 456 игроков, которые соревновались за выигрыш в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов. Всего вышло 10 эпизодов.

В каждой из серий показывали игры, вдохновлённые сериалом, а также несколько новых, созданных специально для шоу. Сроки выхода второго сезона пока не раскрываются.