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Реалити-шоу «Игра в кальмара» продлили на второй сезон

Реалити-шоу «Игра в кальмара» продлили на второй сезон
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22 ноября в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера реалити-шоу по «Игре в кальмара». Передача моментально возглавила рейтинг самых популярных проектов компании.

В связи с этим 6 декабря один из руководителей Netflix Брэндон Ригг подтвердил, что реалити-шоу Squid Game: The Challenge получит второй сезон. Ожидается, что он будет вдохновлён продолжением оригинального сериала, которое должно увидеть свет в 2024 году.

Напомним, в Squid Game: The Challenge приняли участие 456 игроков, которые соревновались за выигрыш в размере $ 4,56 млн — крупнейший денежный приз для подобных проектов. Всего вышло 10 эпизодов.

В каждой из серий показывали игры, вдохновлённые сериалом, а также несколько новых, созданных специально для шоу. Сроки выхода второго сезона пока не раскрываются.

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