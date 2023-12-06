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Джордж Мартин похвалил второй сезон сериала «Дом дракона»

Джордж Мартин похвалил второй сезон сериала «Дом дракона»
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Недавно автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин побывал в Лондоне. Во время поездки писатель посетил предварительный показ первых эпизодов второго сезона «Дома дракона». По словам Мартина, они вышли просто великолепными.

Конечно, я вряд ли могу быть объективным, когда говорю о чём-то, что основано на моей собственной работе… но я всё равно скажу, что оба эпизода получились просто великолепными. (А ведь они ещё даже не закончены).

Напомним, во втором сезоне «Дома дракона» будет восемь эпизодов — на два меньше, чем в первом. Его премьера состоится летом 2024 года. HBO тем временем уже готовится к производству третьего сезона, который выйдет не раньше 2025 года.

В конце прошлой недели холдинг HBO поделился первыми постерами второго сезона «Дома дракона».

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