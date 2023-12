Второй сезон сериала The Last of Us официально выйдет в 2025 году

HBO опубликовал трейлер своих будущих проектов, в котором показал всё, что ждёт зрителей в будущем. В 2024 году сервис приготовил для аудитории новый сезон «Настоящего детектива», второй сезон нашумевшего шоу «Дом дракона» и «Пингвин».

Стало известно, что второй сезон сериала The Last of Us выйдет в 2025 году. В этом же году состоится премьера нового сезона «Эйфории», приквела «Оно» под названием «Добро пожаловать в Дерри» и многих других проектов.

Съёмочный процесс второго сезона шоу The Last of Us должен стартовать в феврале 2024 года. Педро Паскаль и Белла Рамзи вернутся к ролям Джоэла и Элли соответственно. Второй сезон адаптирует вторую часть игры.