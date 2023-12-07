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Издание GameSpot выбрало лучшие игры 2023 года — Baldur's Gate 3 на первом месте

Издание GameSpot выбрало лучшие игры 2023 года — Baldur's Gate 3 на первом месте
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Журналисты издания GameSpot составили список из 10 лучших игр 2023 года. Лидером стала Baldur's Gate 3. В издании подчеркнули, что тайтл дарит невероятное чувство свободы в абсолютно любых действиях. За это он достоин стать лучшей игрой 2023 года.

Несмотря на то что Baldur's Gate 3 — законченная игра, в ней есть ощущение бесконечности. Кажется, всё, что вы делаете, говорите и кем являетесь, постоянно учитывается в игре, заставляя её разворачиваться вокруг игроков в десятках различных направлений.

Также в список лучших проектов попали Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom и другие игры

Список лучших игр года по версии GameSpot (не в порядке топа)

  • Alan Wake 2
  • Baldur's Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Hi-Fi RUSH
  • Hitman Freelancer
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • Octopath Traveler II
  • Resident Evil 4 Remake
  • Street Fighter 6
  • Super Mario Bros. Wonder

Расскажите в комментариях: согласны ли вы с мнением журналистов GameSpot?

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