Издание GameSpot выбрало лучшие игры 2023 года — Baldur's Gate 3 на первом месте

Журналисты издания GameSpot составили список из 10 лучших игр 2023 года. Лидером стала Baldur's Gate 3. В издании подчеркнули, что тайтл дарит невероятное чувство свободы в абсолютно любых действиях. За это он достоин стать лучшей игрой 2023 года.

Несмотря на то что Baldur's Gate 3 — законченная игра, в ней есть ощущение бесконечности. Кажется, всё, что вы делаете, говорите и кем являетесь, постоянно учитывается в игре, заставляя её разворачиваться вокруг игроков в десятках различных направлений.

Также в список лучших проектов попали Alan Wake 2, Super Mario Bros. Wonder, The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom и другие игры

Список лучших игр года по версии GameSpot (не в порядке топа)

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Hi-Fi RUSH

Hitman Freelancer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Octopath Traveler II

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Расскажите в комментариях: согласны ли вы с мнением журналистов GameSpot?