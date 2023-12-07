Певец Niletto осудил тренд с копированием одежды главных героев сериала «Слово пацана»

Известный российский певец Niletto в социальных сетях высказался по поводу тренда с копированием одежды главных героев сериала «Слово пацана». Артист назвал это глупостью, но про само шоу говорить ничего не стал, поскольку не смотрел ни одной серии.

Niletto назвал себя и всю свою аудиторию колхозниками. Он подчеркнул, что если всех раздеть, то тех, у кого «колхозное тело», будет видно сразу.

«Слово пацана» — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые. Я не говорю, что сериал плохой, ведь ни одной серии я не смотрел. Надеюсь, суть ясна.

Сегодня состоялась премьера шестого эпизода «Слова пацана». Его уже можно посмотреть. Финал сезона ожидается уже 21 декабря.