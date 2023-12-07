Apple добавила оригинальный iPhone SE в список устаревших продуктов

Издание MacRumors обратило внимание, что Apple добавила оригинальный iPhone SE в свой список винтажных и устаревших продуктов. Первая версия iPhone SE вышла в марте 2016 года — с момента её выпуска прошло семь лет.

Смартфон продавался до 2018 года. Apple выдаёт своим гаджетам статус устаревших, если с момента их снятия с продажи прошло пять лет. Несмотря на это, компания продолжает официальный ремонт iPhone SE, если в наличии есть запчасти.

Apple также признала устаревшим 12,9-дюймовый iPad Pro второго поколения, а также беспроводные наушники Mickey Solo3.

На сегодняшний день в магазинах доступен iPhone SE третьего поколения, представленный в марте 2022 года. По дизайну это копия iPhone 8, но с более современным чипом из iPhone 13.