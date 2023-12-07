Прообраз «Джокера» из трейлера GTA 6 хочет поговорить с Rockstar

В дебютном трейлере GTA 6 показали много чего интересного. В том числе в ролике засветился парень в тюремной робе, с татуировками и зелёными волосами. Геймеры уже прозвали его «Джокером из GTA».

Как оказалось, прообразом персонажа выступил Лоуренс Салливан, более известный как Джокер из Флориды. В своём TikTok Лоуренс отметил, что хочет «поговорить» с Rockstar по поводу использования своего образа в трейлере тайтла.

У них есть персонаж с татуировками на лице, и знаете, кто его вдохновил? Я. Просто найдите меня — Джокер из Флориды. Вы поймёте, о чём я говорю. Эй, GTA, нам нужно с тобой поговорить.

Издание IGN подчеркнуло, что обратилась к Салливану за комментариями.

GTA 6 выйдет в 2025 году для PS5 и Xbox Series. Релиз на ПК состоится позже.