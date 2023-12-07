Вышел новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита»

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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита», который ранее планировали выпустить под названием «Воланд». В свежем ролике показали знакомых героев из первого трейлера и много новых кадров.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Лента снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берётся за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестаёт замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие.

Премьера ленты состоится 25 января 2024 года.