Фильм «Оппенгеймер» покажут в Японии спустя полгода после премьеры в мире

Независимый дистрибьютор Bitters End объявил об официальном релизе фильма «Оппенгеймер» в Японии. Картину Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы всё же покажут на территории страны в 2024 году. Судя по всему, это произойдёт в первые месяцы следующего года — перед «Оскаром-2024».

В своём заявлении компания Bitters End отметила, что прекрасно понимают те чувства, которые может вызвать фильм у обычных японцев. Однако прокатчик всё же призывает местных жителей сходить и посмотреть ленту на большом экране, чтобы оценить новое творение культового режиссёра.

Премьера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана состоялась 21 июля в кинотеатрах по всему миру. За четыре месяца проката картина собрала около $ 950 млн и уже стала бестселлером в домашнем прокате, что стало большим сюрпризом для Universal Pictures.