Джордж Мартин обсудил с авторами «Дома дракона» третий и четвёртый сезоны шоу

Автор цикла «Песнь льда и огня» Джордж Мартин опубликовал большую запись в своём блоге, в которой он рассказал о своих недавних приключениях. Писатель недавно посетил Лондон, где побывал на съёмочной площадке сериала «Дом дракона», поразившись масштабными декорациями шоу.

Но самое интересное, что знаменитый автор уже обсудил с шоураннером Райаном Кондалом идеи для третьего и четвёртого сезонов сериала. Писатель отметил, что для таких дискуссий двух дней явно недостаточно, однако он всё же поделился своими идеями с создателями сериала.

Я также провёл два дня запертым в комнате с Райаном Кондалом и его командой сценаристов, обсуждая третий и четвёртый сезоны «Дома дракона». Это были оживлённые, веселые дискуссии, и мы проделали хорошую работу… хотя двух дней было совсем недостаточно. В этом произведении столько всего, что я не уверен, что хватило бы и двадцати дней обсуждений.

Таким образом, Джордж Мартин подтвердил, что HBO уже приступила к работе над новыми сезонами «Дома дракона» — ещё до выхода продолжения. Второй сезон сериала выйдет уже летом 2024 года, в него войдут восемь эпизодов.