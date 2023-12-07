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Российский фильм «Чувства Анны» попал в программу фестиваля американского Slamdance

Российский фильм «Чувства Анны» попал в программу фестиваля американского Slamdance
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Американский фестиваль независимого кино Slamdance объявил свою программу. В числе участников оказался и российский фильм Анны Меликян «Чувства Анны». Он будет показан в рамках секции «Прорывы». Интересно, что российский фильм примет участие в киносмотре впервые за долгое время.

Главную роль в ленте исполнила Анна Михалкова. Продюсерами картины выступили Анна Меликян, Екатерина Рыжая, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко

Отмечается, что всего разные программы смотра насчитывают 32 полнометражных фильма и 75 короткометражек. Организаторы подчеркнули, что данные проекты были отобраны более чем из 9 тыс. заявок.

30-й кинофестиваль Slamdance пройдет в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити с 19 по 25 января 2024 года.

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