Российский фильм «Чувства Анны» попал в программу фестиваля американского Slamdance

Американский фестиваль независимого кино Slamdance объявил свою программу. В числе участников оказался и российский фильм Анны Меликян «Чувства Анны». Он будет показан в рамках секции «Прорывы». Интересно, что российский фильм примет участие в киносмотре впервые за долгое время.

Главную роль в ленте исполнила Анна Михалкова. Продюсерами картины выступили Анна Меликян, Екатерина Рыжая, Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко

Отмечается, что всего разные программы смотра насчитывают 32 полнометражных фильма и 75 короткометражек. Организаторы подчеркнули, что данные проекты были отобраны более чем из 9 тыс. заявок.

30-й кинофестиваль Slamdance пройдет в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити с 19 по 25 января 2024 года.