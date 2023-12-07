Kingdom Come: Deliverance выйдет на Nintendo Switch уже в начале 2024 года

Чешская студия Warhorse назвала дату выхода Kingdom Come: Deliverance на Nintendo Switch. Средневековая RPG появится на портативной консоли уже в начале 2024 года — точные сроки авторы назовут позже.

Фото: Warhorse

За портирование большой ролевой игры на новую платформу отвечает студия Saber Interactive, которая ранее выпустила на Switch «Ведьмака 3» и Vampyr. Интересно, что у игры до сих пор нет полноценной версии для PS5 и Xbox Series — на этих консолях проект работает через обратную совместимость с PS4 и Xbox One.

Kingdom Come: Deliverance — ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается в 1403 году в Богемии. RPG вышла в начале 2018 года и получила положительные отзывы от журналистов за проработку ролевых элементов, интересный исторический сюжет и разнообразные квесты. Однако критике подверглась техническая составляющая игры — пресса отмечала многочисленные баги и подтормаживания.