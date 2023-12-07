Вышел дублированный трейлер фильма «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом

Российский прокатчик Capella Film представил тизер-трейлер фильма «По Фрейду». Лента с двукратным обладателем «Оскара» Энтони Хопкинсом выйдет в России уже 29 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

«По Фрейду» расскажет историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет фильма развернётся накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов ученого. В ленте будут переплетаться настоящие факты из жизни обоих с некими фантазиями писателя.

Вместе с Энтони Хопкинсом в картине сыграл Мэттью Гуд («Игра в имитацию»), а режиссёром фильма выступил Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность»).