Церемония The Game Awards 2023 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?

Уже через 12 часов, 8 декабря в 3:30 мск, стартует церемония The Game Awards 2023. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года в различных категориях, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей игровой индустрии.

Церемония продлится около трёх с половиной часов: пре-шоу стартует в 3:30 мск и продлится полчаса, после чего начнётся полноценный ивент с показом трейлеров и награждением главных игр уходящего года. Выставка продлится примерно до 7:00 мск.

Что должны показать на The Game Awards 2023

Анонс даты выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series

Первый трейлер и геймплей гоночной Rocket Racing в Fortnite от авторов Rocket League

Анонс одиночной игры по Dead by Daylight от авторов Until Dawn и The Quarry

Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown

Анонс некой большой игры от SEGA

Трейлер с датой выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2

Новый трейлер Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы

Многое другое

Мы будем вести текстовую прямую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с основными анонсами шоу. Не пропустите!

Где смотреть The Game Awards 2023

Посмотреть шоу можно будет на официальных каналах The Game Awards:

Главным событием The Game Awards 2023 станет выбор игры года. В этот раз на престижное звание номинированы шесть проектов.

Номинанты на лучшую игру 2023 года по версии The Game Awards

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2»

Resident Evil 4 (2023)

Super Mario Bros. Wonder