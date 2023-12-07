Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Где смотреть онлайн The Game Awards 2023, во сколько начало и сколько идёт

Церемония The Game Awards 2023 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?
Аудио-версия:
Комментарии

Уже через 12 часов, 8 декабря в 3:30 мск, стартует церемония The Game Awards 2023. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года в различных категориях, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей игровой индустрии.

Церемония продлится около трёх с половиной часов: пре-шоу стартует в 3:30 мск и продлится полчаса, после чего начнётся полноценный ивент с показом трейлеров и награждением главных игр уходящего года. Выставка продлится примерно до 7:00 мск.

Что должны показать на The Game Awards 2023

  • Анонс даты выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series
  • Первый трейлер и геймплей гоночной Rocket Racing в Fortnite от авторов Rocket League
  • Анонс одиночной игры по Dead by Daylight от авторов Until Dawn и The Quarry
  • Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown
  • Анонс некой большой игры от SEGA
  • Трейлер с датой выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Новый трейлер Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы
  • Многое другое

Мы будем вести текстовую прямую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с основными анонсами шоу. Не пропустите!

Где смотреть The Game Awards 2023

Посмотреть шоу можно будет на официальных каналах The Game Awards:

Главным событием The Game Awards 2023 станет выбор игры года. В этот раз на престижное звание номинированы шесть проектов.

Номинанты на лучшую игру 2023 года по версии The Game Awards

  • Alan Wake 2
  • Baldur’s Gate 3
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • «Человек-паук 2»
  • Resident Evil 4 (2023)
  • Super Mario Bros. Wonder

Фото: The Game Awards

Все номинанты выставки
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Live
Главные игры 2023 года: все номинанты The Game Awards 2023
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android