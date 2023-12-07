Церемония The Game Awards 2023 начнётся через 12 часов. Какие игры на ней покажут?

Уже через 12 часов, 8 декабря в 3:30 мск, стартует церемония The Game Awards 2023. Во время мероприятия не только наградят лучшие игры уходящего года в различных категориях, но и дадут взглянуть на ближайшее будущее всей игровой индустрии.
Церемония продлится около трёх с половиной часов: пре-шоу стартует в 3:30 мск и продлится полчаса, после чего начнётся полноценный ивент с показом трейлеров и награждением главных игр уходящего года. Выставка продлится примерно до 7:00 мск.
Что должны показать на The Game Awards 2023
- Анонс даты выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series
- Первый трейлер и геймплей гоночной Rocket Racing в Fortnite от авторов Rocket League
- Анонс одиночной игры по Dead by Daylight от авторов Until Dawn и The Quarry
- Сюжетный трейлер Prince of Persia: The Lost Crown
- Анонс некой большой игры от SEGA
- Трейлер с датой выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2
- Новый трейлер Death Stranding 2 от Хидео Кодзимы
- Многое другое
Мы будем вести текстовую прямую трансляцию события, а также дополнять всё это новостями с основными анонсами шоу. Не пропустите!
Где смотреть The Game Awards 2023
Посмотреть шоу можно будет на официальных каналах The Game Awards:
Главным событием The Game Awards 2023 станет выбор игры года. В этот раз на престижное звание номинированы шесть проектов.
Номинанты на лучшую игру 2023 года по версии The Game Awards
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- «Человек-паук 2»
- Resident Evil 4 (2023)
- Super Mario Bros. Wonder
Фото: The Game Awards