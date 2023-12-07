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Звезда «Уэнсдэй» Эмма Майерс сыграет главную роль в фильме Minecraft

Звезда «Уэнсдэй» Эмма Майерс сыграет главную роль в фильме Minecraft
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Журналисты издания Deadline сообщили, что звезда сериала «Уэнсдэй» Эмма Майерс сыграет главную роль в фильме Minecraft. В каст экранизации также войдут Джейсон Момоа, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Съёмки ленты должны стартовать до конца декабря в Новой Зеландии.

Режиссёром картины выступит Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации станут Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

В каком виде выйдет лента, неизвестно. Это может быть как анимационная лента в духе «Марио», так и картина с участием живых актёров. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

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